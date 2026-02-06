Consorzio di Torre Guaceto compie 25 anni | impegno continua su tutela e ricerca

Questa mattina a Brindisi si è tenuta una cerimonia per festeggiare i 25 anni del Consorzio di Gestione della Riserva di Torre Guaceto. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e esperti che hanno ricordato gli sforzi fatti in questi anni per proteggere l’area e promuovere la ricerca. La festa si è svolta a Palazzo Nervegna, dove sono stati ripercorsi i traguardi raggiunti e le sfide future.

Venerdì 6 febbraio 2026, a Palazzo Nervegna a Brindisi, si è tenuta una cerimonia simbolica per celebrare i 25 anni del Consorzio di Gestione della Riserva di Torre Guaceto. L’evento, che ha visto l’intervento di rappresentanti delle istituzioni locali, delle forze dell’ordine, del mondo scientifico e dell’associazionismo, è stato un momento di riconferma dell’importanza del territorio e del suo impegno nella protezione dell’ambiente. Il presidente del Consorzio, Rocky Malatesta, ha espresso il suo apprezzamento verso coloro che hanno contribuito al successo dell’ente, sottolineando il ruolo fondamentale del Wwf Italia, degli enti locali e del personale dell’organizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

