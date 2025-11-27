Anime giapponese 2025 sorprendenti che supera one piece e diventa il numero uno

la popolarità di one piece sotto la lente: sfide e risultati inattesi nel panorama anime del 2025. Il franchise di One Piece rappresenta uno dei più grandi e duraturi successi nel mondo degli anime e manga. Nonostante la sua lunga storia e l’amore dei fan, nel corso del 2025 si sono registrati risultati sorprendenti nei riconoscimenti ufficiali e nelle preferenze del pubblico giapponese, che hanno messo in discussione alcuni aspetti dell’influenza di questa produzione. Questo approfondimento analizza i motivi di queste dinamiche e le recenti novità sul fronte della produzione e della ricezione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Anime giapponese 2025 sorprendenti che supera one piece e diventa il numero uno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Girl Crush, il manga di Midori Tayama diventa un anime televisivo a tema K-pop TBS ed Enishiya annunciano il primo anime giapponese con il K-pop come tema principale, tratto dall’opera pubblicata in Italia da J-Pop Manga. #Anime #Enishiya #GirlCrush #J - facebook.com Vai su Facebook

Il Giappone premia il miglior anime del 2025: Solo Leveling non è sul podio - Grandi sorprese nel mondo anime giapponese: durante i Newtype Anime Awards sono stati annunciati i vincitori per la stagione 2024- Secondo mangaforever.net

Oscar 2026: ben 7 film anime sono eleggibili per il titolo di Miglior film d’animazione - L’animazione giapponese si distingue nella lista dei film idonei agli Oscar 2026 per il miglior film d'animazione, con titoli come Chainsaw Man e Demon Slayer. Da drcommodore.it

Gli Stati Uniti hanno scoperto gli anime - Dopo decenni in cui non avevano funzionato, con la pandemia e le piattaforme il successo di film e serie giapponesi di animazione ora ha pochi eguali ... Da ilpost.it