ABBA Pineto ha conquistato il secondo posto in classifica grazie alla vittoria netta per 3-0 contro Virtus Aversa al Pala Santa Maria. La squadra ha dominato l'incontro, imponendosi fin dai primi set con un gioco efficace e preciso. La vittoria permette ad ABBA di allungare in classifica e di avvicinarsi alle prime posizioni del campionato.

ABBA Pineto mette a segno una prestazione autorevole al Pala Santa Maria, imponendosi 3-0 su Virtus Aversa e rafforzando la sua posizione in classifica. La vittoria, maturata in meno di un’ora e mezza, qualifica la squadra alle soglie di un appuntamento storico, la finale di Coppa Italia Serie A2 in programma a fine febbraio. Con una gestione attenta della partita e una fase offensiva molto efficace, Pineto ha mostrato solidità difensiva, continuità di gioco e una lettura tattica che ha permesso di controllare i set dall’inizio alla conclusione. La formazione padrone di casa, confermata nello starting six, parte con catone palleggiatore e krauchuk esqui vel, affiancati da zamagni e trillini al centro, di silvestre capitano e allik di banda, morazzini libero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - ABBA vola al secondo posto dopo il netto 3-0 su Aversa

L'ABBA Pineto ha conquistato una vittoria importante a Catania, battendo i locali per 3-1.

Il Monza torna a vincere dopo 500 giorni e lo fa in grande stile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.