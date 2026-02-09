Catania-Pineto 1-3 l' Abba consolida il secondo posto in classifica

L'ABBA Pineto ha conquistato una vittoria importante a Catania, battendo i locali per 3-1. Con questa partita, la squadra di coach Di Luca si è assicurata un posto storico in Del Monte Coppa Italia, con ancora una settimana di gare da giocare. La vittoria fuori casa ha permesso a Pineto di consolidare il secondo posto in classifica e di avvicinarsi sempre di più alla fase finale del torneo.

una settimana decisiva ha consegnato all'ABBA Pineto un accesso storico alla Del Monte Coppa Italia, chiudendosi con una vittoria esterna che rafforza la posizione in classifica. la squadra ha affrontato la Sviluppo Sud catania in Sicilia, grazie al sostegno di un nutrito pubblico al seguito e a una prestazione collettiva di grande sostanza, protratta per oltre due ore e mezza di gioco. la sfida si è chiusa sul punteggio di 3-1 a favore di pineto, con i parziali 23-25, 25-17, 16-25, 33-31. il successo consente al club di proseguire la stagione con fiducia, mantenere la seconda posizione in classifica e prepararsi al prossimo impegno, dopo aver superato avversari comunque ostici.

