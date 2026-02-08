Il Monza torna a vincere dopo 500 giorni e lo fa in grande stile. I biancorossi ribaltano l’Avellino e salgono al secondo posto in classifica. La partita si mette subito male, ma nella ripresa il Monza reagisce con determinazione, segna due gol e conquista i tre punti. Un risultato importante per il team di Pessina, che rivede il sorriso e la fiducia in vista delle prossime sfide.

Monza, 8 febbraio 2026 – 500 giorni fa il Monza batteva il Brescia in un’anonima gara di Coppa Italia. Uno dei gol portava la firma di capitan Pessina, il quale non poteva mai immaginare che da quel momento non avrebbe più segnato. Fino ad oggi, quando con un rigore perfetto, da leader vero, a quattro minuti dalla fine regala ai biancorossi una vittoria fondamentale contro l’Avellino. Un altro successo in rimonta per 2-1, come col Padova settimana scorsa, sofferto ma meritato. E che soprattutto vale tantissimo nel discorso promozione diretta in Serie A: i brianzoli tornano infatti al secondo posto, scavalcando il Frosinone e respingendo anche l’assalto del Palermo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - 500 giorni dopo riecco Pessina: il Monza ribalta l’Avellino e vola al secondo posto

