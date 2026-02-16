A spasso per Parma con armi coltelli e spranghe di ferro lunghe mezzo metro | quattro denunciati il più giovane ha 19 anni

A Parma, quattro uomini sono stati denunciati dai carabinieri dopo essere stati trovati in strada con armi e oggetti pericolosi, tra cui coltelli e spranghe di ferro lunghe circa mezzo metro. La polizia li ha fermati durante un controllo notturno, scoprendo che uno dei giovani, di appena 19 anni, portava un coltello nascosto sotto i vestiti. I militari hanno sequestrato le armi e denunciato i quattro per porto di strumenti atti ad offendere.

In città 4 persone sono state denunciate durante alcuni controlli dei carabinieri per porto di armi o oggetti atti ad offendere. In particolare, in differenti controlli, sono stati identificati un 43enne italiano residente fuori provincia in possesso di coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 cm; un 19enne italiano residente fuori provincia in possesso di coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 cm; un 23enne italiano residente in provincia trovato in possesso di oggetti atti ad offendere (l’uomo era in possesso di una spranga di ferro della lunghezza di 46 cm).🔗 Leggi su Parmatoday.it Girano con spranghe di ferro e coltelli, poi rapinano un giovane: ancora violenza in Barriera Nella zona di piazza Garibaldi, nella notte del 16 dicembre, si è verificata una rapina ai danni di un giovane, perpetrata da alcuni individui armati di spranghe di ferro e coltelli. Un giovane a spasso con un coltello, un altro fermato alla guida con la cocaina: denunciati Durante il fine settimana, i carabinieri di Comacchio hanno intensificato i controlli nelle zone più frequentate dai turisti, identificando un giovane con un coltello e un altro fermato alla guida con sostanze stupefacenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A spasso per la città con coltelli e una spranga di ferro lunga più di mezzo metro: denunciati due uomini; Parma-Hellas Verona, i convocati di Sammarco; Bernardeschi prova a caricarsi la squadra sulle spalle, Rowe attivo ma poco concreto. Male i terzini, Pobega tanto sfortunato quanto ingenuo; La Lega: Chi vive a Parma ha paura. Porta a spasso i cani e viene investito da un’auto: 66enne muore sul colpo a ParmaPellegro Bosi, 66 anni, è stato travolto e ucciso da una vettura in transito in via Pellico, a Parma. L’uomo stava portando a spasso i cani quando è stato investito da una Toyota. Per lui non vi è ... fanpage.it collaboratori #7 Sembra una persona seria, ma è uno sfornatore seriale di battute e sorrisi che sono uno spasso per tutti. È il più giovane collaboratore della Flc Cgil Parma, uno sbarbatello che fa più vasche del sottoscritto quando gareggiamo in piscina, ma - facebook.com facebook