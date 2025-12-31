Un giovane a spasso con un coltello un altro fermato alla guida con la cocaina | denunciati

Durante il fine settimana, i carabinieri di Comacchio hanno intensificato i controlli nelle zone più frequentate dai turisti, identificando un giovane con un coltello e un altro fermato alla guida con sostanze stupefacenti. Le verifiche mirano a garantire la sicurezza pubblica durante le festività natalizie, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro e tranquillo per residenti e visitatori.

Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri di Comacchio hanno intensificato i controlli sul territorio con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate dai turisti presenti nella cittadina lagunare in occasione delle festività natalizie.

