Girano con spranghe di ferro e coltelli poi rapinano un giovane | ancora violenza in Barriera

Nella zona di piazza Garibaldi, nella notte del 16 dicembre, si è verificata una rapina ai danni di un giovane, perpetrata da alcuni individui armati di spranghe di ferro e coltelli. Un ventenne di origine straniera è stato denunciato in relazione all'episodio, che ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza nel quartiere Barriera.

Un giovane di origine straniera è stato denunciato le ipotesi di reato di rapina in concorso avvenuta poco dopo la mezzanotte di oggi 16 dicembre nella zona di piazza Garibaldi. L'uomo, sanguinante, è stato individuato in via Gallina dalle volanti della questura di Trieste, circa due ore dopo i.

