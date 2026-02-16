A scuola sotto le bombe in Ucraina | Lezioni senza compagni solo le metro sono sicure

In Ucraina, una studentessa racconta che le bombe costringono le scuole a chiudere, lasciando i bambini senza compagni e costretti a studiare in rifugi sotterranei. La guerra e i continui attacchi rendono impossibile seguire le lezioni in aule normali, e molte scuole sono state costrette a sospendere le attività. Solo le metro, con i loro tunnel, rappresentano un luogo relativamente sicuro dove i ragazzi possono rimanere durante le emergenze. La ragazza spiega che, nonostante tutto, i giorni in cui può uscire di casa sono quelli in cui va a scuola, anche se spesso si ritrova a studiare sotto

Bologna, 16 febbraio 2026 – «I miei giorni preferiti sono venerdì e sabato, quando andiamo a scuola». Zeinab ha 13 anni, vive in Libano e non frequenta abitualmente una scuola. Come lei, 251 milioni di bambini e bambine sono esclusi dall’educazione scolastica. Sono esclusi perché vivono in contesti fragili, segnati da conflitti, povertà, crisi climatiche. Lì, l’organizzazione italiana WeWorld, è impegnata da 50 anni con progetti di aiuto umanitario, per garantire un’attenzione all’educazione anche dove rischia di essere dimenticata. Voci dalla Palestina, dal Libano, dal Brasile, dal Kenya, dalla Cambogia, dalla Siria: bambini, genitori, insegnanti e operatori raccontano la storia, vista dai loro occhi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

A Niscemi, 530 bambini sono senza scuola a causa delle due frane che hanno colpito le strutture scolastiche a fine gennaio.

In Ucraina, i bambini colpiti dalla guerra trovano un rifugio nella ludoteca promossa da Aibi, l’associazione Amici dei Bambini.

