A scuola sotto le bombe in Ucraina | Lezioni senza compagni solo le metro sono sicure
In Ucraina, una studentessa racconta che le bombe costringono le scuole a chiudere, lasciando i bambini senza compagni e costretti a studiare in rifugi sotterranei. La guerra e i continui attacchi rendono impossibile seguire le lezioni in aule normali, e molte scuole sono state costrette a sospendere le attività. Solo le metro, con i loro tunnel, rappresentano un luogo relativamente sicuro dove i ragazzi possono rimanere durante le emergenze. La ragazza spiega che, nonostante tutto, i giorni in cui può uscire di casa sono quelli in cui va a scuola, anche se spesso si ritrova a studiare sotto
Bologna, 16 febbraio 2026 – «I miei giorni preferiti sono venerdì e sabato, quando andiamo a scuola». Zeinab ha 13 anni, vive in Libano e non frequenta abitualmente una scuola. Come lei, 251 milioni di bambini e bambine sono esclusi dall’educazione scolastica. Sono esclusi perché vivono in contesti fragili, segnati da conflitti, povertà, crisi climatiche. Lì, l’organizzazione italiana WeWorld, è impegnata da 50 anni con progetti di aiuto umanitario, per garantire un’attenzione all’educazione anche dove rischia di essere dimenticata. Voci dalla Palestina, dal Libano, dal Brasile, dal Kenya, dalla Cambogia, dalla Siria: bambini, genitori, insegnanti e operatori raccontano la storia, vista dai loro occhi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
I 530 bambini senza scuola a Niscemi, si lavora per riprendere le lezioni: “Tanti di loro sono sfollati, hanno perso tutto”
A Niscemi, 530 bambini sono senza scuola a causa delle due frane che hanno colpito le strutture scolastiche a fine gennaio.
Bambini in Ucraina sotto le bombe. Una ludoteca per un sorriso
In Ucraina, i bambini colpiti dalla guerra trovano un rifugio nella ludoteca promossa da Aibi, l’associazione Amici dei Bambini.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Morto sotto le bombe israeliane Mohammed Al Sultan: allenava la scuola calcio a Gaza nonostante la guerraMohammed Al Sultan aveva ripreso le attività della scuola calcio con i bambini di Gaza nonostante la guerra e le bombe. È stato travolto da un attacco israeliano a casa sua. Morto anche suo fratello ... fanpage.it
Un caso di scabbia a scuola : Situazione sotto controllo. Eseguito il protocollo AslLa scoperta è avvenuta in maniera fortuita perché l’alunno si è confidato con la compagna. La dirigente: Nessun pericolo di contagio. Intensificate le opere di pulizia nell’aula interessata ... lanazione.it
Podcast - 12 febbraio 2026 I vannacciani votano la fiducia ma dicono "no" al dl Ucraina: "Centro destra il nostro perimetro". Tajani: "Se loro in coalizione L'ultima parola spetta alla Lega". Sparatoria in una scuola in Canada, 10 morti tra cui l'assalitrice facebook
"La scuola è aperta, gli insegnanti dicono agli alunni di andarci ma la temperatura in classe è di 11-12 gradi. Di conseguenza, i genitori non ce li mandano", le testimonianze di chi cerca di sopravvivere in Ucraina x.com