A Niscemi, 530 bambini sono senza scuola a causa delle due frane che hanno colpito le strutture scolastiche a fine gennaio. Le frane hanno reso inagibili tre scuole, lasciando gli studenti senza aule. Molti di loro sono sfollati e hanno perso tutto, e da settimane si lavora per riaprire le lezioni. La priorità ora è trovare soluzioni rapide per far tornare sui banchi i bambini e le loro famiglie.

“ Cinquecentoventi bambini e ragazzi sono rimasti senza le loro aule. Le due frane, del 16 e 25 gennaio, hanno reso impraticabili tre scuole. Stiamo facendo il possibile per far ripartire le lezioni già lunedì”. L’ingegnere Salvatore Stamilla, capo ripartizione e progettazione del Comune di Niscemi, da giorni non conosce sosta. Con il sindaco, Massimiliano Conti è tra le quattro persone che fanno parte del Centro operativo comunale che si sta occupando del disastro avvenuto nella cittadina nissena. Quando ilfattoquotidiano.it lo contatta, mentre risponde alle domande, cerca di dare ascolto anche a qualcuno che si precipita in ufficio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I 530 bambini senza scuola a Niscemi, si lavora per riprendere le lezioni: “Tanti di loro sono sfollati, hanno perso tutto”

A Niscemi tutti gli istituti scolastici sono chiusi.

Questa mattina a Niscemi si è scatenata una calamità naturale che ha sorpreso tutti.

Salvo Liuzzo, in contatto con l’amministrazione della città di Niscemi, ha appreso e mi fa sapere quali sono le necessità immediate: - Pannolini per bambini varie misure - Omogeneizzati - Scatolame - Legumi - Piselli -Tonno, olio, sale, aceto, zucchero, salsa di - facebook.com facebook