Nino Frassica torna sul palco dell’Ariston per la prossima edizione di Sanremo. Dopo il caso Pucci, il comico si prepara a sorprendere il pubblico con la sua comicità, pronto a far ridere e a lasciare il segno. La sua presenza si aggiunge a una line-up ancora tutta da definire, ma già si parla di un ritorno che farà discutere.

Nino Frassica è pronto per l'avventura di Sanremo 2026. Torna su quel palco, amato e temuto da tutti gli artisti, portando la sua comicità unica e intramontabile. L'indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Chi e, queste ore, sta facendo il giro del web. Frassica, infatti, è stato a Sanremo lo scorso anno come co-conduttore della seconda serata. Poi, nel corso del festival condotto da Claudio Baglioni, ha interpretato il maresciallo Cecchini di Don Matteo. Risate in platea e a casa. Frassica riesce sempre con la sua comicità surreale a lasciare tutti senza fiato. L'attore sarà tra i protagonisti di Sanremo Top, due serate speciali in onda dopo il festival, il 7 e il 14 marzo su Rai1, e Carlo Conti potrebbe coinvolgerlo sul palco dell'Ariston, probabilmente nella finale di sabato 28 febbraio, per lanciare il nuovo programma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo 2026, il comico dopo il caso Pucci: il nome a sorpresa

Andrea Pucci torna sui propri passi e annuncia che non parteciperà a Sanremo 2026.

Il comico Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo, sorprendendo molti.

