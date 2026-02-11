Sanremo 2026 | Conti ammette di non conoscere il passato controverso del comico Pucci scatenando nuove polemiche

Carlo Conti ha fatto discussione a Sanremo, confermando di non conoscere le polemiche passate di Andrea Pucci. La sua dichiarazione ha scatenato nuove reazioni, con critiche su come si sceglie chi conduce il festival. Conti ha spiegato di aver accettato Pucci come co-conduttore senza approfondire le vicende del passato. La notizia ha acceso il dibattito sulla trasparenza e sulla valutazione dei personaggi coinvolti nell’evento.

Sanremo 2026, Conti ammette: “Pucci? Non conoscevo il suo passato”. La polemica e le reazioni. Carlo Conti ha rotto il silenzio sulla rinuncia di Andrea Pucci al ruolo di co-conduttore del Festival di Sanremo 2026, ammettendo di non essere a conoscenza delle controversie legate al passato del comico. La rivelazione è avvenuta durante la trasmissione “La Pennincanza” condotta da Fiorello l’11 febbraio 2026, scatenando un nuovo dibattito sulla responsabilità delle scelte artistiche e sulla necessità di un maggiore controllo sui profili degli ospiti televisivi. La scelta di Pucci e l’esplosione della polemica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Carlo Conti ha scelto Andrea Pucci come co-conduttore di Sanremo 2026, accanto a Lillo.

La polemica esplode tra Carlo Conti e Andrea Pucci durante il Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026 e il caso Pucci, Carlo Conti rompe il silenzio: Non pensavamo di creare un affare di StatoSanremo 2026: Carlo Conti rompe il silenzio sul caso Pucci, tra polemiche sui social, vecchie battute contro donne e persone LGBTQ+ e il ritiro del comico dal Festival. notizie.it

