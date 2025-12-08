Furto al centro commerciale di Beinasco | con un' auto rubata sfondano la vetrina fanno incetta di profumi e scappano
Un furto verosimilmente rocambolesco quello che è avvenuto nella serata di domenica, 7 dicembre, a Beinasco, a danno di un negozio del centro commerciale Flash. Chi ha messo a segno il colpo prima ha rubato un'auto, poi l'ha usata per sfondare la vetrina dell'esercizio. Una volta all'interno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altre letture consigliate
Furto con scasso sabato in centro a Torre di Mosto: i malviventi si sono dileguati grazie al buio. Sono stati scoperti quando la donna è rientrata e hanno rischiato di travolgerla - facebook.com Vai su Facebook
Alatri, furto di cosmetici al centro commerciale: beccate con 400 euro di merce rubata, scattano le manette - Due donne arrestate dai Carabinieri per furto di cosmetici in un negozio del centro commerciale Le Pigne di Alatri. Come scrive virgilio.it