Furto al centro commerciale di Beinasco | con un' auto rubata sfondano la vetrina fanno incetta di profumi e scappano

Un furto verosimilmente rocambolesco quello che è avvenuto nella serata di domenica, 7 dicembre, a Beinasco, a danno di un negozio del centro commerciale Flash. Chi ha messo a segno il colpo prima ha rubato un'auto, poi l'ha usata per sfondare la vetrina dell'esercizio. Una volta all'interno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it