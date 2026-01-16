Fs Energy Arezzo | attivo il terzo impianto fotovoltaico a servizio della Rete ferroviaria

Fs Energy, società del Gruppo FS, ha attivato il suo terzo impianto fotovoltaico ad Arezzo, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione e sostenibilità della rete ferroviaria. Questa iniziativa rafforza l’impegno di FS Energy nel promuovere fonti di energia rinnovabile e ridurre l’impatto ambientale del settore ferroviario, confermando l’importanza di un approccio energetico più responsabile e innovativo.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Nuova tappa nel percorso di decarbonizzazione avviato da FS Energy, la società del Gruppo FS che ha l'obiettivo di rendere più sostenibile l'approvvigionamento energetico. Ad Arezzo è attivo infatti un nuovo impianto fotovoltaico a produzione di energia rinnovabile collegato alla rete ferroviaria, il terzo dopo quelli di Padova e Foggia. Le attività di allaccio e installazione dell'impianto alla sottostazione elettrica sono state curate completamente in house dai tecnici di Italferr e Rete Ferroviaria Italiana, le due principali società operative nell'ambito ingegneristico e infrastrutturale del Gruppo FS.

FS Energy: ad Arezzo attivo terzo impianto fotovoltaico a servizio della rete ferroviaria - (FERPRESS) – Arezzo, 16 GEN – Nuova tappa nel percorso di decarbonizzazione avviato da FS Energy, la società del Gruppo FS che ha l’obiettivo di rendere più sostenibile l’approvvigionamento energetico ... ferpress.it

Arezzo, in funzione il nuovo impianto fotovoltaico che alimenta la rete ferroviaria - È il terzo impianto di FS Energy in Italia dopo Padova e Foggia: oltre 10mila pannelli e una produzione annua stimata di 5,8 GWh per la trazione elettrica dei treni ... intoscana.it

