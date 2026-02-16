L'ex procuratore Mario Venditti afferma di essere stato tradito dalla giustizia. Durante un'intervista a

L’ex procuratore Mario Venditti, parla a "Quarta Repubblica", condotto da Nicola Porro in prima serata su Retequattro. Apre con una riflessione sul suo rapporto con la giustizia e sulle accuse che lo riguardano: "Dopo che sono stato un uomo della Giustizia per oltre 40 anni mi sento tradito dalla giustizia e non mi aspetto più nulla di buono. Nei miei confronti è stata avviata una campagna denigratoria che non si è mai vista. La procura di Pavia trova uno scarabocchio -perché quello è uno scarabocchio-, il famoso “Venditti gip archivia per 20-30 euro ecc”. Passano mesi e nessuno sente l'autore di quello scarabocchio, poi finalmente questa persona dice che in realtà quella cifra era un preventivo di spese legali e che ha consegnato i soldi in contanti a tre avvocati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - A "Quarta Repubblica" parla l'ex procuratore Mario Venditti: "Io tradito dalla giustizia"

Mario Venditti, ex procuratore, denuncia di essere stato tradito dalla giustizia dopo essere stato chiamato a testimoniare nel procedimento su Garlasco.

