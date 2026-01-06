Ecco i dati sugli ascolti tv di lunedì 5 gennaio 2026, con i programmi principali come Ogni promessa è debito su Rai 1, Io sono Farah e Quarta repubblica. Verranno analizzati gli ascolti e lo share di ieri sera, offrendo un quadro chiaro delle preferenze del pubblico e della performance dei programmi trasmessi.

Ascolti tv lunedì 5 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 5 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Ogni promessa è debito. Su Rai 3 Il ragazzo e l’airone. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Mamma ho riperso l’aereo. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 5 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 5 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv lunedì 5 gennaio: Ogni promessa è debito, Io sono Farah, Quarta repubblica

Leggi anche: Ascolti tv lunedì 22 dicembre: Love again, Finale Supercoppa, Io sono Farah

Leggi anche: Ascolti TV di lunedì 22 dicembre 2025: Love Again vince su Io sono Farah

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ascolti TV | Lunedì 29 Dicembre 2025 Se Fossi Te domina 20.8% flop Ennio Doris 9.8% male Il Collegio 3.5%; Sport in tv oggi lunedì 5 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi lunedì 5 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming; Ascolti tv lunedì 29 dicembre | Se fossi te Ennio Doris | c’è ancora domani Il Collegio.

Ascolti tv ieri 31 dicembre: a Capodanno vince Liorni (ma Federica Panicucci sale) - L’Anno Che Verrà trionfa col 35,5% di share su Rai 1, Capodanno in musica al 28,2,1% su Canale 5, La Ruota della Fortuna ‘maxi’ dilaga: tutti i dati Auditel ... libero.it