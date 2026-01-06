Ascolti tv lunedì 5 gennaio | Ogni promessa è debito Io sono Farah Quarta repubblica
Ecco i dati sugli ascolti tv di lunedì 5 gennaio 2026, con i programmi principali come Ogni promessa è debito su Rai 1, Io sono Farah e Quarta repubblica. Verranno analizzati gli ascolti e lo share di ieri sera, offrendo un quadro chiaro delle preferenze del pubblico e della performance dei programmi trasmessi.
Ascolti tv lunedì 5 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 5 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Ogni promessa è debito. Su Rai 3 Il ragazzo e l’airone. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Mamma ho riperso l’aereo. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 5 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 5 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it
