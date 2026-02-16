A Peschici il martedì grasso è nel ' villaggio mascherato'

Il Carnevale di Peschici torna martedì 17 febbraio con il tradizionale ‘villaggio mascherato’, chiamato ‘Coriandolandia’. La festa attrae molte famiglie e bambini, che partecipano a giochi e sfilate in costume lungo le strade del centro. Quest’anno, l’evento si svolge in modo ancora più colorato, con carri e musica dal vivo, per coinvolgere tutta la comunità.

Martedì 17 febbraio a Peschici ritorna il 'Carnual' con il villaggio mascherato dedicato a bambini, famiglie e comunità tutta, intitolato 'Coriandolandia'. Piazza Pertini si trasformerà in uno spazio ludico e partecipato, grazie a una serie di iniziative distribuite nell'arco della giornata, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Saranno presenti i gonfiabili, gli animatori in costume e numerosi gadget a tema, affiancati dall'angolo di gustose leccornie. Grande attenzione anche alla musica, allo show degli artisti di strada e alla rievocazione storica del Carnevale peschiciano. "Vogliamo regalare alla cittadinanza un momento di festa - dichiara il consigliere delegato agli eventi, Francesco D'Arenzo - rivitalizzando la piazza con il sorriso soprattutto dei bambini.