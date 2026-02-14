Il Carnevale della Portantina torna a Gallicano martedì, portando alle strade il colore e la musica della tradizione. Dopo anni di pausa, la comunità si prepara a rivivere il momento di festa che coinvolge grandi e piccoli, con carri allegorici e maschere artigianali. La manifestazione, che ha già riscosso successo l’anno passato, si svolge nel cuore del paese, attirando anche visitatori dai dintorni.

Dopo il clima di condivisione e il successo ottenuto lo scorso anno, il primo dopo anni della ripresa di questa storica te folcloristica tradizione paesana, torna a Gallicano il " Carnevale della Portantina " con il quale si celebra il Martedì Grasso in arrivo, giorno che sancisce fine dei "bagordi" e l’inizio di un nuovo tempo. Questa anche la filosofia alla base del rituale dello speciale Carnevale, dove un rogo finale rappresenta l’abbandono del passato con i suoi problemi e l’auspicio di un nuovo inizio più sereno e positivo. "Il Carnevale della Portantina è una tradizione affascinante e piena di significato - spiegano gli organizzatori sollecitando alla partecipazione -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Martedì grasso con il Carnevale della Portantina

Casina di Raffaello in Villa Borghese si prepara a vivere un Martedì Grasso all'insegna del divertimento.

Martedì Grasso si anima a Viale San Martino con un Carnevale Disney che porta trampolieri, baby dance e zucchero filato.

