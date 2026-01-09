Carnevale dei Ragazzi 2026 | annunciate le date delle sfilate debutto a Marina di Ravenna

Il Carnevale dei Ragazzi 2026 si avvicina, con le date delle sfilate già annunciate e il debutto previsto a Marina di Ravenna. Un appuntamento atteso dalla comunità per vivere momenti di allegria, creatività e tradizione nelle strade della città. Informazioni dettagliate sugli eventi e le date sono disponibili per chi desidera partecipare a questa tradizione ricca di storia e coinvolgimento.

Che il conto alla rovescia abbia inizio: il Carnevale dei Ragazzi di Ravenna è pronto a tornare a riempire le strade di sorrisi, musica e colori. Una tradizione che affonda le sue radici nel 1952 e che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi.Sono state annunciate le date dell'edizione 2026, che.

Carnevale dei Ragazzi della Biennale, nel 2026 dedicato alla sfida sportiva - Sarò dedicato alla sfida sportiva il Carnevale Internazionale dei Ragazzi 2026 della Biennale di Venezia. ansa.it

Carnevale edizione 2026. Stilato il programma delle feste rionali che si terranno in città - Per l’edizione 2026, con inizio 1 febbraio, sarà proprio così, anche perché il periodo più elettrizzante dell’anno in città partirà ... lanazione.it

Torna finalmente l’evento più colorato dell’anno! Il Carnevale Sotto le Stelle di Fiume Veneto, vi aspetta il 31 gennaio 2026 con carri allegorici che sfileranno dalle 20 alle 23.30 per le vie del centro. Nel pomeriggio, invece spazio al Carnevale dei Ragazzi co - facebook.com facebook

