Carnevale dei Ragazzi 2026 | annunciate le date delle sfilate debutto a Marina di Ravenna

Il Carnevale dei Ragazzi 2026 si avvicina, con le date delle sfilate già annunciate e il debutto previsto a Marina di Ravenna. Un appuntamento atteso dalla comunità per vivere momenti di allegria, creatività e tradizione nelle strade della città. Informazioni dettagliate sugli eventi e le date sono disponibili per chi desidera partecipare a questa tradizione ricca di storia e coinvolgimento.

Che il conto alla rovescia abbia inizio: il Carnevale dei Ragazzi di Ravenna è pronto a tornare a riempire le strade di sorrisi, musica e colori. Una tradizione che affonda le sue radici nel 1952 e che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi.Sono state annunciate le date dell’edizione 2026, che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

