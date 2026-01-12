Carnevale di Viareggio ecco i carri dell’edizione 2026 e le date delle sfilate

Il Carnevale di Viareggio 2026 si avvicina, portando con sé i tradizionali carri allegorici e le sfilate previste per le date di gennaio. Questa manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato per la città, offrendo un’occasione di festa e tradizione. Di seguito, vengono illustrate le date delle sfilate e una panoramica sui carri che animeranno l’edizione di quest’anno.

Viareggio, 12 gennaio 2026 – Torna, come tutti gli anni, il Carnevale di Viareggio, con i suoi carri colorati e la sua ventata di pungente allegria. La prima sfilata sarà domenica primo febbraio, sperando che le temperature gelide di questi giorni siano solo un lontano ricordo e che un clima più mite e il beltempo accompagnino i partecipanti. Il programma. Si comincia domenica primo febbraio, con il primo corso alle ore 15, al termine del quale ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Si prosegue sabato 7 febbraio, ore 17, per il secondo corso mascherato notturno. Poi Giovedì grasso 12 febbraio, ore 17, con il terzo corso mascherato notturno.

Carnevale di Viareggio 2026, ecco i carri in anteprima

Il Museo del Carnevale Viareggio custodisce l’identità di una città che ogni anno si racconta attraverso la cartapesta, la satira e la creatività. Un luogo dove la tradizione diventa memoria viva e continua a parlare al presente youtube.com/shorts/30IMXzG… x.com

