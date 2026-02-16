Un assessore di Palermo ha deciso di trascorrere una notte in una casa popolare del quartiere Zen per proteggere gli inquilini dalle minacce degli occupanti abusivi. La decisione nasce dopo che i criminali avevano intimidito una famiglia assegnataria, costringendola a lasciare l’appartamento. La scena si è svolta in un contesto di tensione crescente, con il politico che ha voluto mostrare vicinanza ai residenti in difficoltà.

È successo al quartiere Zen, dove i gruppi criminali avevano minacciato la famiglia assegnataria costringendola ad andarsene Per sensibilizzare sulla questione, l’assessore ha dormito due notti nell’alloggio in questione, dal quale una famiglia se ne era dovuta andare dopo aver subito delle minacce. Altre persone gli daranno il cambio fino alla prossima assegnazione a una famiglia che ne ha diritto e che accetterà di trasferirsi: «Le case vengono assegnate regolarmente dal comune di Palermo e non da Cosa Nostra o altri. Non intendiamo cedere», ha detto Ferrandelli. La casa si trova allo Zen, il quartiere di edilizia popolare più conosciuto di Palermo, in un edificio dove vivono sei nuclei assegnatari. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Palermo un assessore ha dormito in una casa popolare per difenderla dalle occupazioni

Una famiglia di Palermo, assegnataria di un alloggio popolare nel quartiere Zen 2, ha lasciato la casa dopo aver subito minacce da parte di gruppi criminali coinvolti nel racket delle case popolari.

L’assessore Ferrandelli ha deciso di trascorrere la notte in un alloggio popolare nel quartiere Zen di Palermo, dopo aver ricevuto minacce.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.