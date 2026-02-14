Palermo Zen sotto assedio | l’assessore Ferrandelli passa la notte in un alloggio popolare per sfidare le intimidazioni

L’assessore Ferrandelli ha deciso di trascorrere la notte in un alloggio popolare nel quartiere Zen di Palermo, dopo aver ricevuto minacce. La scelta nasce dalla volontà di dimostrare vicinanza ai residenti e di affrontare di persona le intimidazioni che stanno crescendo nella zona. La casa in cui si è sistemato si trova vicino a un centro di assistenza sociale, dove spesso si registrano tensioni tra le famiglie e le forze dell’ordine.

Zen sotto pressione: l’assessore Ferrandelli passa la notte in una casa popolare minacciata. Palermo è di nuovo teatro di tensioni legate all’emergenza abitativa. L’assessore all’Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli ha deciso di trascorrere la notte in un alloggio popolare nel quartiere Zen, in segno di protesta contro le intimidazioni subite da una famiglia che aveva appena ricevuto le chiavi di una nuova abitazione. L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza e le difficoltà nell’assegnazione degli alloggi popolari in città. Un gesto di sfida e solidarietà. La decisione di Ferrandelli è maturata a seguito di minacce rivolte a una famiglia che aveva da poco ottenuto l’assegnazione di un alloggio nello Zen 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

