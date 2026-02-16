A Luigi Piazza il riconoscimento Uomo Gaep 2025

Luigi Piazza ha ricevuto il premio “Uomo Gaep 2025” durante il pranzo sociale del Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini-Aps, perché si è distinto per il suo impegno nel promuovere le attività all’aria aperta nella zona di Ronco. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera semplice e sincera presso l’Agriturismo Val Riglio, dove amici e appassionati si sono ritrovati per condividere un momento di festa. Piazza, conosciuto come una figura storica del gruppo, ha ricevuto il riconoscimento tra applausi e sorrisi.

È stato un momento semplice, autentico e profondamente sentito quello vissuto presso l'Agriturismo Val Riglio di Ronco, in occasione del pranzo sociale del Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini-Aps, durante il quale è stato consegnato il riconoscimento "Uomo Gaep 2025" a Luigi Piazza, storico riferimento del Salumificio San Bono. Un riconoscimento che non nasce per celebrare imprese sportive o risultati individuali, ma per dire grazie a chi, nel tempo, ha camminato accanto all'associazione con costanza, discrezione e sincero spirito di amicizia. La giornata si è aperta con un'emozione particolare.