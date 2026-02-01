Curdi in piazza in Siria dopo l’intesa con il governo sul riconoscimento dei diritti locali

Migliaia di curdi sono scesi in piazza a Qamishli, nel nord-est della Siria, il primo febbraio. La gente festeggia un accordo tra il loro movimento e il governo di Damasco, che riconosce i diritti locali. La manifestazione è stata pacifica e ha riempito le strade della città, con bandiere e slogan a favore di una maggiore autonomia. È un passo importante in un territorio segnato da anni di tensioni e conflitti.

Migliaia di curdi si sono riversati nelle strade di Qamishli, nella regione del nord-est della Siria, il 1° febbraio 2026, per celebrare un accordo storico con il governo centrale di Damasco. L'evento ha segnato un punto di svolta nel conflitto durato decenni tra le autorità siriane e la comunità curda, che per anni ha governato autonomamente il territorio con il sostegno delle Forze Democratiche Siriane (FDS). L'intesa, frutto di negoziati intensi dopo l'avanzata delle truppe governative nel nord-est, prevede un cessate il fuoco definitivo, il ritiro graduale dei combattenti curdi dalle linee del fronte e il loro dispiegamento in unità di sicurezza integrate nello Stato siriano.

