Lezione di legalità incontro della polizia con gli alunni dell' istituto Angelo Musco

Gli alunni dell’istituto comprensivo “Angelo Musco” hanno fatto visita al commissariato di Librinoper conoscere il luogo in cui le donne e gli uomini della polizia lavorano per garantire la legalità, l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.L’incontro è stato voluto dal dirigente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

