Lezione di legalità incontro della polizia con gli alunni dell' istituto Angelo Musco

Cataniatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli alunni dell’istituto comprensivo “Angelo Musco” hanno fatto visita al commissariato di Librinoper  conoscere il luogo in cui le donne e gli uomini della polizia lavorano per garantire la legalità, l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.L’incontro è stato voluto dal dirigente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

