A Gorle si era spacciato per carrozziere | arrestato truffatore seriale

A Gorle, un uomo che si faceva passare per carrozziere è stato arrestato dai carabinieri di Verdello. La sua truffa, lunga dal 2019, coinvolgeva vittime in tutta la provincia di Bergamo e non solo. Il 45enne di Arcene, noto anche come giostraio, aveva messo in atto diverse truffe: aveva promesso riparazioni auto che non aveva mai eseguito, ingannato persone in cerca di lavoro e preso in prestito attrezzature senza restituirle.

L’OPERAZIONE. I carabinieri di Verdello hanno arrestato un 45enne di Arcene, giostraio: dal 2019 è ritenuto responsabile di numerose truffe tra Bergamo e altre province, tra finte riparazioni auto, raggiri a persone in cerca di lavoro e attrezzature prese in prestito e mai restituite. Dovrà scontare 6 anni e 6 mesi nel carcere di Bergamo. Dopo aver ottenuto una caparra, una volta entrato nell’abitazione della vittima sarebbe riuscito, distraendola, a sottrarre denaro contante e gioielli custoditi in camera da letto L’uomo, a partire dal 2019, si è reso responsabile di numerosi episodi di truffa commessi tra le province di Bergamo, Milano, Piacenza, Lecco e Brescia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

