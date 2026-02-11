Arrestato truffatore seriale | aveva già colpito a Lecco fingendosi carabiniere

Un giovane truffatore seriale è stato arrestato martedì a Milano. Aveva già colpito a Lecco, fingendosi carabiniere, e stava cercando di scappare quando è stato fermato dalla polizia. L’uomo aveva messo a segno diversi raggiri nella zona lecchese e ora si trova in manette.

Il 22enne napoletano, spacciandosi per maresciallo, derubava anziani con la truffa della finta rapina. Otto arresti in due anni Un giovane truffatore seriale che aveva già colpito sul territorio lecchese è stato arrestato martedì a Milano mentre tentava di fuggire dopo l'ennesimo colpo. Il 22enne napoletano, fermato nel parcheggio del centro commerciale Bonola con ancora nello zaino 31mila euro di gioielli appena rubati, aveva alle spalle un curriculum criminale impressionante: otto arresti in soli due anni per truffe in tutta Italia, comprese due fermate proprio a Lecco e Como. La vicenda, riportata da Jessica Signorile su MilanoToday, ha portato alla luce l'attività di una presunta rete organizzata specializzata in truffe agli anziani, con base operativa probabilmente in Campania.

