Che fine ha fatto il decreto Bollette per abbassare il costo dell'energia promesso dal governo Meloni

Il decreto Bollette, annunciato dal governo Meloni per ridurre i costi dell'energia, è attualmente in stallo. Mentre il bonus una tantum di 55 euro per le famiglie vulnerabili è confermato, le risorse necessarie per le misure di sostegno alle imprese non sono ancora state allocate. La situazione evidenzia incertezza e ritardi nelle politiche di tutela energetica per cittadini e aziende.

Il decreto Bollette, con la riduzione dei costi dell'energia per famiglie e imprese, rilanciato da Meloni in conferenza stampa, risulta bloccato: se il bonus una tantum da 55 euro per le famiglie più vulnerabili è certo, mancano le risorse per le misure a favore delle imprese.

