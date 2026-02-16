A che ora la combinata nordica domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 17 febbraio programma streaming
La combinata nordica ai Giochi di Milano Cortina 2026 ha portato a casa una medaglia, perché gli atleti si sfideranno domani sul trampolino grande. La gara si svolgerà nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta tv, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento dell’evento.
Secondo appuntamento da medaglia per la combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, infatti, si assegnerà il titolo sul trampolino grande. In mattinata ci sarà la prova di salto e poi nelle primissime ore di pomeriggio la prova di fondo, che porterà all’assegnazione del titolo olimpico. Si riparte dalla splendida sfida che si è vista sul trampolino piccolo, con il successo del norvegese Jens Luraas Oftebro davanti all’austriaco Johannes Lamparter e con il terzo posto andato al finlandese Eero Hirvonen. Attenzione poi alla voglia di riscatto dei tedeschi, finiti molto indietro nella prima gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 17 febbraio, italiani in gara, streaming
Il freestyle di domani in tv si svolge alle ore 14, mentre gli italiani si preparano a scendere in pista per le qualifiche.
A che ora il bob domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, programma, streaming
Il bob sarà trasmesso domani in tv alle ore 14:00 durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: A che ora partono Goggia, Brignone e Vonn? Startlist della Discesa femminile; Gigante femminile Olimpiadi 2026 con Federica Brignone e Sofia Goggia: a che ora e dove vederlo in diretta; A che ora lo short track stasera in tv, Olimpiadi 2026: programma giovedì 12 febbraio, streaming, italiani in gara; A che ora parte Franzoni? E Paris? Startlist della discesa maschile.
A che ora parte Federica Brignone oggi nel gigante delle Olimpiadi: n. di pettorale, tv, streamingFederica Brignone tornerà in scena alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dopo aver conquistato la medaglia d'oro nel superG e si rimetterà in ... oasport.it
Brignone e Goggia, a che ora partono nel gigante femminile: numero di pettorale e ordine di garaFederica Brignone torna sulla pista Olympia delle Tofane per lo slalom gigante alle Olimpiadi a Cortina. Dopo l’oro conquistato nel SuperG, che sembrava impensabile, Federica punta al bis e assicura d ... corrieredellosport.it
Pagina in costante aggiornamento con Olimpiadi, FESA Cup di fondo e Coppa Continentale di combinata. Leggi qui: https://comitati.fisi.org/friuli-venezia-giulia/blog/2026/02/14/i-risultati-degli-atleti-fvg-nelle-gare-internazionali-di-sabato-14-febbraio/ - facebook.com facebook
Olimpiadi Milano-Cortina: lo svizzero dopo le vittorie in discesa e combinata trionfa anche nel SuperG. Delusione per gli azzurri x.com