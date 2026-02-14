A che ora il bob domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 15 febbraio programma streaming
Il bob sarà trasmesso domani in tv alle ore 14:00 durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si svolgerà sulla pista di Cortina d’Ampezzo, dove gli atleti si sfideranno in manche veloci e spettacolari. Gli appassionati potranno seguire l’evento anche in streaming, collegandosi sui siti ufficiali delle Olimpiadi. Questo appuntamento segna l’inizio delle competizioni di bob a Milano-Cortina, con le prime sessioni previste nel pomeriggio.
Si entra ufficialmente nel vivo del programma del bob per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata di domani, domenica 15 febbraio, infatti, scatterà l’attesissima gara del monobob femminile. La pista di Cortina d’Ampezzo, intitolata ad Eugenio Monti, si prepara per regalarci grandi emozioni. Dopo le grandi vittorie dello slittino arriveranno soddisfazioni anche nel bob? Quale sarà il programma della giornata per la gara di monobob? A partire da oggi, domenica 15 febbraio, si partirà con la gara che assegnerà le medaglie. La prima manche scatterà alle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, italiani in gara, streaming
Il freestyle di domani in TV, alle Olimpiadi 2026, si svolge alle ore 14:00, perché gli organizzatori hanno deciso di trasmettere le gare in diretta per coinvolgere più spettatori possibili.
A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, italiani in gara, streaming
Il curling domani in tv, alle Olimpiadi 2026, si svolge a causa di un fitto programma che coinvolge gli italiani in gara.
Olimpiadi Milano Cortina 2026: i luoghi più significativi - XXI Secolo 02/02/2026
Michela Moioli è caduta alle Olimpiadi. Preoccupazione per la gara di domani facebook
Olimpiadi Milano-Cortina, gli azzurri in gara domani C’è il #SuperG femminile e lo short Track #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com