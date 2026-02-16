A che ora il freestyle domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 17 febbraio italiani in gara streaming

Il freestyle di domani in tv si svolge alle ore 14, mentre gli italiani si preparano a scendere in pista per le qualifiche. La gara si tiene allo Snow Park di Livigno, dove gli atleti si sfidano per ottenere un posto nei finali delle Olimpiadi 2026. La diretta sarà disponibile anche in streaming, così gli appassionati potranno seguire ogni salto e acrobazia.

Ancora un giorno di competizioni allo Snow Park di Livigno, impianto sportivo teatro delle prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Domani, martedì 17 febbraio, assisteremo a due segmenti in particolare, quello dell’ Aerials e del Big Air maschile, quest’ultima gara valida per la medaglie. Si comincerà con il grande spettacolo dell’Aerials, specialità ad alto livello scenografico ed estetico, con delle sessioni di qualificazione maschile e femminile. Poi, dalle 19:30 sarà la volta dell’ultimo atto del Big Air, nella speranza possa essere della partita Miro Tabanelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

