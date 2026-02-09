A che ora il freestyle domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 10 febbraio streaming italiani in gara

Domani in tv andrà in onda il freestyle di Livigno, dove gli atleti italiani si stanno preparando per le Olimpiadi del 2026. La gara si tiene il 10 febbraio e sarà trasmessa in streaming, con gli azzurri pronti a dare il massimo sulle piste trentine.

Proseguono le competizioni in quel di Livigno, località trentina teatro in questi giorni delle prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, martedì 10 febbraio, sarà una giornata particolarmente ricca, complici le qualificazioni della specialità moguls e le finali maschile dello slopestyle. Tutt’altro che numerosa la rappresentazione azzurra. A causa dell’eliminazione di Miro Tabanelli nello slopestyle, l’Italia potrà contare soltanto su Manuela Passaretta, motivata a fare bene davanti al pubblico di casa e consapevole di condividere il tracciato con delle vere e proprie leggende della disciplina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

Domani, lunedì 9 febbraio, a Livigno scatterà la gara di freestyle, con gli italiani pronti a sfidarsi per le prime medaglie delle Olimpiadi 2026.

Domani alle 10, gli italiani scendono in pista nello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

