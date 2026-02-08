A che ora il freestyle domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 9 febbraio italiani in gara streaming

Domani, lunedì 9 febbraio, a Livigno scatterà la gara di freestyle, con gli italiani pronti a sfidarsi per le prime medaglie delle Olimpiadi 2026. La competizione sarà trasmessa in diretta in tv e online, e gli atleti si preparano a dare il massimo in questa prima prova ufficiale.

Domani, lunedì 9 febbraio, si assegneranno le prime medaglie dello sci freestyle in quel di Livigno, località sciistica che ospita le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nello specifico arriveranno i primi responsi della specialità slopestyle femminile, orfana come sappiamo dell'attesissima Flora Tabanelli, la quale ha deciso di rinunciare alla gara per scopi precauzionali. L'Italia potrebbe contare su un'altra portacolori, ovvero Maria Gasslitter, la quale dovrà prima passare per le difficili qualificazioni per poter puntare all'ultimo atto. Per lei si tratta della prima esperienza a cinque cerchi nel mezzo di un percorso di crescita che piano piano potrà dare i suoi frutti.

