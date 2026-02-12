A che ora il biathlon domani in tv Olimpiadi 2026 | programma sprint maschile e streaming

Domani alle 14,00 sulla neve di Anterselva va in scena la sprint maschile di biathlon, un appuntamento importante per i Giochi di Milano Cortina 2026. La gara sarà trasmessa in diretta e promette emozioni fin dalle prime battute.

Domani (dalle ore 14.00) andrà in scena sulle nevi di Anterselva la sprint maschile di biathlon valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ambizioni importanti in chiave azzurra, con Tommaso Giacomel che punta senza mezzi termini ad una medaglia dopo essere rimasto fuori dal podio nella 20 km di martedì. L’Italia del biathlon, che aveva cominciato molto bene la rassegna a cinque cerchi ottenendo un argento nella staffetta mista, spera di sbloccarsi anche a livello individuale in una delle gare sulla carta più favorevoli per la sua stella (al maschile). Il resto del quartetto italiano impegnato nella sprint sarà composto da Lukas Hofer, Elia Zeni e Nicola Romanin. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani gli appassionati di sci di fondo potranno seguire in diretta le gare di sprint maschile e femminile ai Giochi di Milano Cortina.

