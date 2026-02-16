A che ora gioca l’Italia oggi nel curling Olimpiadi 2026 | programma 16 febbraio avversarie tv streaming
Oggi, 16 febbraio, l’Italia affronta le avversarie nel curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver ottenuto una vittoria importante nelle prime partite. La sfida si svolge nel pomeriggio e si può seguire in diretta tv e streaming. Questa partita potrebbe decidere il passaggio del team azzurro alle fasi successive del torneo.
Oggi lunedì 16 febbraio rappresenta una giornata di crocevia per i tornei di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, visto che si entra nella seconda parte dei round robin che promuovono le prime quattro classificate alle semifinali. In apertura della seconda settimana dei Giochi, la sessione mattutina non prevede impegni per le squadre italiane e dunque bisognerà aspettare la fascia pomeridiana e la serata sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo per ammirare gli azzurri. L’Italia punta in alto nel torneo maschile e, dopo aver sconfitto la Cechia nella serata di ieri, sarà chiamata a battere anche la Cina nel match in programma alle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
A che ora gioca l’Italia oggi nel curling misto, Olimpiadi 2026: programma 5 febbraio, avversarie, tv, streaming
Oggi l’Italia debutta nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
A che ora gioca l’Italia oggi nel curling misto, Olimpiadi 2026: programma 6 febbraio, avversarie, tv, streaming
Oggi, venerdì 6 febbraio, l’Italia scende in campo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sinner, vicino il debutto a Doha: quando gioca con Machac; Riecco Sinner: torna in campo a Doha. Oggi alle 17.30 la sfida con Machac; A che ora Italia-Gran Bretagna e Italia-Germania di curling oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma venerdì 13 febbraio, streaming; Napoli-Roma (Serie A): a che ora si gioca, dove vederla in tv e pronostico.
Alcaraz-Djokovic agli Australian Open, a che ora si gioca la partitaCarlos Alcaraz affronta Novak Djokovic nella finale del singolare maschile degli Australian Open. Lo spagnolo a caccia del Carreer Grand Slam, il serbo del Major n°25 della carriera. Il match sulla ... sport.sky.it
Napoli-Roma (Serie A): a che ora si gioca, dove vederla in tv e pronosticoLe informazioni sul Derby del Sole valido per la 25ª giornata di Serie A. msn.com
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: oggi l’Italia si gioca una delle ultime possibilità di medaglia nello sci alpino. Grande attesa per lo slalom gigante femminile che vede protagoniste Federica Brignone e Sofia Goggia. Ottimi i risultati durante la prima manche, dov facebook