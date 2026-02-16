Oggi, 16 febbraio, l’Italia affronta le avversarie nel curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver ottenuto una vittoria importante nelle prime partite. La sfida si svolge nel pomeriggio e si può seguire in diretta tv e streaming. Questa partita potrebbe decidere il passaggio del team azzurro alle fasi successive del torneo.

Oggi lunedì 16 febbraio rappresenta una giornata di crocevia per i tornei di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, visto che si entra nella seconda parte dei round robin che promuovono le prime quattro classificate alle semifinali. In apertura della seconda settimana dei Giochi, la sessione mattutina non prevede impegni per le squadre italiane e dunque bisognerà aspettare la fascia pomeridiana e la serata sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo per ammirare gli azzurri. L’Italia punta in alto nel torneo maschile e, dopo aver sconfitto la Cechia nella serata di ieri, sarà chiamata a battere anche la Cina nel match in programma alle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gioca l’Italia oggi nel curling, Olimpiadi 2026: programma 16 febbraio, avversarie, tv, streaming

Oggi l’Italia debutta nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi, venerdì 6 febbraio, l’Italia scende in campo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.