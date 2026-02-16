A Ceglie Messapica nasce un comitato per il no al referendum sulla giustizia

A Ceglie Messapica, un gruppo di cittadini si è costituito per opporsi al referendum sulla giustizia, dopo aver notato una scarsa informazione tra la popolazione. Il comitato si propone di spiegare chiaramente cosa cambia con il voto e di coinvolgere più persone possibile. Nei primi incontri, i membri hanno distribuito volantini e organizzato riunioni pubbliche per discutere i temi caldi.

CEGLIE MESSAPICA - Il Comitato nasce con l'obiettivo di informare la cittadinanza sui contenuti del referendum. Il Comitato per il no di Ceglie Messapica per mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 18:00 presso la sala convegni Castello ducale di Ceglie Messapica ha organizzato un dibattito "Le ragioni del no". Interverranno al dibattito Marianna Leone (Arci Brindisi), Valerio D'Amici (Presidio Libera Puglia), Gabriele Perna (magistrato Anm Lecce) e Simone Orazio (magistrato). L'incontro sarà moderato da Pasquale Stoppa, referente del Comitato per il no. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare per un momento di confronto democratico e consapevole.