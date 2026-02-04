A Lanciano si forma un nuovo comitato contro il referendum sulla giustizia. Un gruppo di cittadini, partiti e associazioni si unisce per opporsi alla riforma dell’ordinamento giudiziario. La decisione è stata presa mercoledì 4 febbraio, in un incontro pubblico nel centro della città. Ora il comitato si prepara a organizzare iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica e contrastare le proposte di modifica.

**A Lanciano nasce il comitato “no” al referendum sulla magistratura: una coalizione di opposizione al referendum locale, con partiti, associazioni e cittadini coinvolti** Mercoledì 4 febbraio 2026, a Lanciano, nel cuore della Campania, nasce ufficialmente il “Comitato per il no” al referendum sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. È un movimento nato da una serie di associazioni, partiti e istituzioni locali, con un impegno concreto per contrastare l’ingresso in campo di una proposta che, secondo i suoi promotori, mette a rischio l’indipendenza della magistratura. Il comitato, formato da Pd, Avs, 5 Stelle, Coordinamento per la democrazia costituzionale, l’Altritalia, Anpi, Cgil, Auser, Nuova Gutenberg, Italia Nostra, il Centro Studi Luigi Sturzo, e molti cittadini liberi, intende dare un contributo diretto alla discussione del referendum, con un percorso di informazione e dibattito iniziato già da tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comitato “no” al referendum sulla giustizia nasce a Lanciano: opposizione al referendum locale

A Montevarchi è stato costituito il Comitato locale "SiSepara!", in preparazione al referendum sulla riforma della Giustizia previsto per la prossima primavera.

La Camera Penale di Ancona ha creato un comitato per il sì al referendum sulla riforma della giustizia.

«NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE E I DIRITTI» | 13/01/2026

