Il teatro dialettale arriva anche alla Fiera del formaggio di Fossa in scena lo spettacolo Mo va in miniera va là
Nelle giornate dedicate al formaggio di Fossa, frutto del sottosuolo, in occasione della 50esima edizione della fiera che lo celebra, Sogliano al Rubicone torna a ospitare anche il teatro con un appuntamento dedicato alla Romagna e ai suoi numerosi dialetti locali e che fa un omaggio alla dura. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
