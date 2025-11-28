Il teatro canzone accende il Capodanno di Cesenatico al Comunale va in scena Grand soirée cinema

Cesenatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 dicembre il Teatro Comunale di Cesenatico torna a ospitare “Grand Soirée Cinemà”, lo spettacolo di Teatro-Canzone dedicato alla settimana arte, il cinema. Sul palco, ad accompagnare il saluto al 2025 ci saranno Eleonora Mazzotti, Stefania Stefanin, Mirco Rocchi e il maestro Luca Bonucci al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

CONCERTO CAPODANNO 2025, TEATRO LA FENICE VENEZIA/ Diretta video Rai 1: finale con ‘Libiam ne’ lieti calici’ - Torna per la sua 22esima edizione il concerto Capodanno 2025 al Teatro La Fenice di Venezia: programma e diretta streaming. Segnala ilsussidiario.net

Concerto di Capodanno 2025 del Teatro La Fenice di Venezia: ecco la scaletta, gli ospiti come seguirlo in diretta tv - Fa ormai parte della nostra tradizione l’appuntamento con il Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia, considerato ben augurale per l’inizio del 2025. ilfattoquotidiano.it scrive

Teatro La Fenice di Venezia, il concerto di Capodanno: guarda la diretta - Dal Teatro La Fenice di Venezia il tradizionale Concerto di Capodanno, diretto dal Maestro Daniel Harding, con arie, duetti e passi corali interpretati dai solisti Mariangela Sicilia e Francesco ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Canzone Accende Capodanno