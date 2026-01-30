Gargoyle | il romanzo che racconta la realtà penitenziaria vista con gli occhi di un insegnante di italiano

Alfredo Vassalluzzo, insegnante di Italiano dell’IIS Pertini di Albano Laziale, ha pubblicato il suo primo romanzo, Gargoyle, edito da Sensibili alle Foglie. In poco tempo, il libro ha riscosso molti consensi e si è fatto spazio nelle pagine dedicate alla cultura. La storia racconta la realtà del carcere vista con gli occhi di un insegnante, portando alla luce tematiche spesso trascurate.

Nel libro incontriamo vari personaggi. Quanto c’è di reale in queste figure?Sono vite che ho incontrato e che ho voluto ‘liberare’ attraverso la pagina. Sono dei “caratteri”, ogni personaggio racchiude personalità complesse, non riconducibili a un detenuto specifico. L’intento è quello di offrire al lettore, attraverso una storia, una fiction diremmo oggi, il senso di quella “missione” se così possiamo chiamarla, in cui la classe non è mai la stessa, le difficoltà comunicative sono enormi, gli strumenti quasi pari a zero. Al centro c’è sempre un unico interrogativo: la formazione in carcere a che serve? Che a sua volta ne richiama un altro: se la meritano un’altra possibilità? Questo, credo, sia il senso del romanzo e il suo aspetto più reale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

