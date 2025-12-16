Il salto tecnologico del 5G Standalone | Wind Tre accetta la sfida

Il 5G Standalone rappresenta un'importante evoluzione delle reti mobili, promettendo maggiore velocità e affidabilità. Wind Tre si impegna ad adottare questa tecnologia, considerandola la base fondamentale per lo sviluppo dell'economia digitale. Con questa sfida, si apre una nuova fase di innovazione e crescita nel settore delle telecomunicazioni.

Standalone, anzi 5G Standalone, una formula, una promessa, una realtà. Dobbiamo abituarci a conoscerla e soprattutto a praticarla, perché rappresenta “un’infrastruttura che diventa la spina dorsale della nuova economia digitale”. Ne è più che convinto Carlo Melis, chief technological officer di Wind Tre, il manager che guida la nuova svolta della compagnia nata negli anni '90 da una costola dell’Enel e che, dopo una serie di passaggi industriali e proprietari, nel 2016 si è fusa con H3G; oggi è controllata da CK Hutchison, il colosso fondato da Li Ka Shing il Warren Buffett di Hong Kong, che ha lasciato la presidenza nel 2018 quando aveva 90 anni. Ilfoglio.it

