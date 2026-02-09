Il Senno al Teatro Vascello dal 9 febbraio

Da ildifforme.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 9 febbraio al Teatro Vascello va in scena un monologo che affronta un tema scottante: come l’esposizione precoce alla sessualizzazione e alla pornografia su internet abbiano cambiato la nostra cultura. Lo spettacolo si presenta come una sfida, portando in scena riflessioni dure e dirette su un fenomeno che coinvolge tutti, grandi e piccoli.

Un monologo volutamente sfidante, esplora un tema terribilmente attuale: come l’esposizione precoce alla sessualizzazione e alla pornografia nell’era di internet abbiano inciso profondamente sulla nostra cultura Il Sen(n)o debutta per la prima volta in Italia al Teatro Vascello il 9 febbraio, dopo un clamoroso successo in Inghilterra, interpretato da Lucia Mascino con la regia di Serena Sinigaglia. La pièce, il cui titolo originale è The B*easts, è scritta da Monica Dolan e tradotta da Monica Capuani. Una psicoterapeuta si trova a dover valutare un gesto mai compiuto prima. Una madre ha preso una decisione sul corpo di sua figlia e questa decisione scatena intorno a lei una serie di conseguenze e di reazioni sempre più fuori controllo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

il senno al teatro vascello dal 9 febbraio

© Ildifforme.it - Il Sen(n)o al Teatro Vascello dal 9 febbraio

Approfondimenti su Senno Teatro

Lucia Mascino al Teatro Vascello con Il Sen(n)o

Lucia Mascino torna in scena al Teatro Vascello con lo spettacolo Il Sen(n)o di Monica Dolan.

Misurare il salto delle rane dal 27 gennaio al Teatro Vascello

Questo spettacolo, in scena dal 27 gennaio, offre un’indagine poetica e tragicomica sulla condizione umana contemporanea.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

METADIETRO 30'' REZZAMASTRELLA

Video METADIETRO 30'' REZZAMASTRELLA

Ultime notizie su Senno Teatro

Argomenti discussi: Il Sen(n)o - Cultura Bologna; Lucia Mascino a teatro con il monologo Il Sen(n)o; Il Sen(no), al Duse di Bologna. La recensione; Al Teatro Duse di Bologna Lucia Mascino nel monologo ‘Il Sen(no)’.

il sen n oIL SEN(N)O con Lucia Mascino arriva al Teatro VascelloLo spettacolo  IL SEN(N)O  di Monica Dolan titolo originale The B*easts dramaturg e traduzione Monica Capuani, con Lucia Mascino va in scena presso il Teatro Vascello 9 -10-11 febbraio. corrierenazionale.it

il sen n oSpettacolo Lucia Mascino spiazza il pubblico con «Il sen(n)o»Lucia Mascino porta a teatro una domanda scomoda. C'è una storia che comincia come un caso clinico e finisce per mettere in crisi lo spettatore. In «Il sen(n)o», Lucia Mascino sale in scena da sola e ... bluewin.ch

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.