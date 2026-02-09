Il Senno al Teatro Vascello dal 9 febbraio

Dal 9 febbraio al Teatro Vascello va in scena un monologo che affronta un tema scottante: come l’esposizione precoce alla sessualizzazione e alla pornografia su internet abbiano cambiato la nostra cultura. Lo spettacolo si presenta come una sfida, portando in scena riflessioni dure e dirette su un fenomeno che coinvolge tutti, grandi e piccoli.

Un monologo volutamente sfidante, esplora un tema terribilmente attuale: come l'esposizione precoce alla sessualizzazione e alla pornografia nell'era di internet abbiano inciso profondamente sulla nostra cultura Il Sen(n)o debutta per la prima volta in Italia al Teatro Vascello il 9 febbraio, dopo un clamoroso successo in Inghilterra, interpretato da Lucia Mascino con la regia di Serena Sinigaglia. La pièce, il cui titolo originale è The B*easts, è scritta da Monica Dolan e tradotta da Monica Capuani. Una psicoterapeuta si trova a dover valutare un gesto mai compiuto prima. Una madre ha preso una decisione sul corpo di sua figlia e questa decisione scatena intorno a lei una serie di conseguenze e di reazioni sempre più fuori controllo.

