Dal 13 febbraio, il Teatro Vascello ospita “Poveri Cristi”. Uno spettacolo che si propone di parlare di chi troppo spesso viene ascoltato solo con compassione, senza parole proprie. La regia e gli attori cercano di dare voce a chi non ne ha, senza usare pietà, ma con sincerità e concretezza. La pièce vuole aprire un confronto sulla dignità di chi vive ai margini.

Debutta Poveri Cristi al Teatro Vascello e sarà in scena dal 13 fino al 22 febbraio. Lo spettacolo di e con Ascanio Celestini sul palcoscenico con Gianluca Casadei alla fisarmonica, è una produzione Fabbrica, Teatro Carcano. Molti sono i modi di raccontare questa classe sociale. Per l’autore la più rispettosa è utilizzare le loro stesse parole. Negli ultimi 10 anni è andato ad intervistare, con l’accezione ‘incrocio di sguardi’ del termine intervista, i facchini eritrei che movimentano i pacchi nei magazzini della logistica sulla Tiburtina a Roma, il becchino del cimitero di Lampedusa, la donna che mostra la foto del ragazzo affogato nel naufragio del 3 ottobre 2013. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Poveri Cristi al Teatro Vascello dal 13 febbraio

Approfondimenti su Cristo Poveri

Ascanio Celestini porta in scena “Poveri Cristi” al Teatro Vascello.

Dal 9 febbraio al Teatro Vascello va in scena un monologo che affronta un tema scottante: come l’esposizione precoce alla sessualizzazione e alla pornografia su internet abbiano cambiato la nostra cultura.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cristo Poveri

Argomenti discussi: Poveri cristi: secondo dei quattro spettacoli della rassegna di drammaturgia contemporanea Altri percorsi allo Stignani; Poveri cristi di Ascanio Celestini in tournée; Quei ’Poveri cristi’ di Celestini; Poveri Cristi. Ascanio Celestini al Teatro Vascello con il suo nuovo spettacolo che completa il percorso di Laika, Pueblo e Rumba (Raimondo Montecuccoli).

Debutta POVERI CRISTI con Ascanio CelestiniPOVERI CRISTI di e con Ascanio Celestini e con Gianluca Casadei alla fisarmonica, che va in scena presso il Teatro Vascello dal 13 al 22 febbraio. corrierenazionale.it

Poveri Cristi. Ascanio Celestini al Teatro Vascello con il suo nuovo spettacolo che completa il percorso di Laika, Pueblo e Rumba (Raimondo Montecuccoli)Dal 13 al 22 febbraio, il Teatro Vascello di Roma ospita Poveri Cristi, il nuovo spettacolo di Ascanio Celestini, in scena dal martedì al venerdì alle ore 21, sabato alle 19 e domenica alle 17. Il deb ... farodiroma.it

dal 13 al 22 febbraio dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17 debutto venerdì 13 febbraio h 21 POVERI CRISTI Ascanio Celestini Amici del Teatro Vascello di Roma https://www.teatrovascello.it/2025/06/07/poveri-cristi/ di e con Ascanio Celest - facebook.com facebook

#Ucraina #Russia #morti #2milioni #NewYorkTimes Poveri cristi senza abbraccio, crocifissi per distruggere e crocifiggere a loro volta. Oggi per @repubblica #repubblica x.com