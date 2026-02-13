Benoit Richaud chi è l’allenatore di pattinaggio che alle Olimpiadi segue 16 atleti di 13 nazioni diverse

Da lapresse.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Benoit Richaud, allenatore di pattinaggio artistico, si trova alle Olimpiadi di Pechino a seguire 16 atleti provenienti da 13 paesi diversi, un'impresa resa possibile dalla sua capacità di gestire una squadra così eterogenea in un evento così competitivo.

Un solo allenatore e 16 atleti di 13 nazioni diverse. E’ la storia di Benoit Richaud, tecnico e coreografo francese di 38 anni, tra i più richiesti del panorama mondiale di pattinaggio artistico. Il suo personaggio non è passato inosservato durante il programma corto maschile di pattinaggio di figura alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina: apparso al fianco di diversi campioni al momento della rivelazione del punteggio, ha dovuto cambiare giacca ogni 10 minuti a seconda della nazionalità dell’atleta in gara. Stessa persona dunque ma con il giubbotto di Canada, Stati Uniti e poi Spagna, Francia e Georgia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

benoit richaud chi 232 l8217allenatore di pattinaggio che alle olimpiadi segue 16 atleti di 13 nazioni diverse

© Lapresse.it - Benoit Richaud, chi è l’allenatore di pattinaggio che alle Olimpiadi segue 16 atleti di 13 nazioni diverse

Approfondimenti su benoit richaud

Benoit Richaud, l’allenatore che cambia giacca e nazioni

Benoit Richaud cambia giacca e nazioni in un attimo.

Chi è Benoit Richaud, l’allenatore onnipresente alle Olimpiadi costretto a cambiarsi ogni 15 minuti

Benoit Richaud, l’allenatore francese, si muove tra gli atleti con una costanza impressionante.

Ultime notizie su benoit richaud

Argomenti discussi: Chi è Benoit Richaud, il trasformista che cambia giacca di continuo: da Naumov a Siao Him Fa, ecco chi allena; A Milano-Cortina un allenatore con 16 'personalità'… Non ci credi? Guarda qui; Benoit Richaud, chi è il coreografo trasformista che segue 16 atleti e 13 nazioni (ed è costretto a cambiarsi ogni 10 minuti); Chi è Benoit Richaud, l'allenatore onnipresente alle Olimpiadi costretto a cambiarsi ogni 15 minuti.

benoit richaud chi èChi è Benoit Richaud, il trasformista che cambia giacca di continuo: da Naumov a Siao Him Fa, ecco chi allenaIl suo nome è Benoit Richaud: francese originario di Avignone, 38 anni, allenatore di pattinaggio artistico, coreografo ed ex ballerino competitivo sul ghiaccio francese. Chi segue le gare del program ... video.corriere.it

benoit richaud chi èBenoit Richaud, chi è il coreografo trasformista che segue 16 atleti e 13 nazioni (ed è costretto a cambiarsi ogni 10 minuti)Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina c’è un protagonista silenzioso che non pattina ma catalizza l’attenzione quanto gli atleti ... msn.com