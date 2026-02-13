Benoit Richaud, allenatore di pattinaggio artistico, si trova alle Olimpiadi di Pechino a seguire 16 atleti provenienti da 13 paesi diversi, un'impresa resa possibile dalla sua capacità di gestire una squadra così eterogenea in un evento così competitivo.

Un solo allenatore e 16 atleti di 13 nazioni diverse. E’ la storia di Benoit Richaud, tecnico e coreografo francese di 38 anni, tra i più richiesti del panorama mondiale di pattinaggio artistico. Il suo personaggio non è passato inosservato durante il programma corto maschile di pattinaggio di figura alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina: apparso al fianco di diversi campioni al momento della rivelazione del punteggio, ha dovuto cambiare giacca ogni 10 minuti a seconda della nazionalità dell’atleta in gara. Stessa persona dunque ma con il giubbotto di Canada, Stati Uniti e poi Spagna, Francia e Georgia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Benoit Richaud, chi è l’allenatore di pattinaggio che alle Olimpiadi segue 16 atleti di 13 nazioni diverse

