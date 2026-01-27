**Camera | ok unanime a Giorno ricordo martiri di Gorla e piccole vittime tutte guerre**

La Camera ha approvato all'unanimità l'istituzione del Giorno del Ricordo, dedicato ai piccoli martiri della strage di Gorla e alle vittime di tutte le guerre. Questa iniziativa mira a ricordare e onorare le sofferenze delle giovani vittime in modo sobrio e rispettoso. La legge sottolinea l'importanza di preservare la memoria storica attraverso momenti di riflessione pubblica.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - La Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge per l'istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La commemorazione del Giorno del Ricordo si terrà il 10 febbraio alle ore 10 nell'aula della Camera, alla presenza del presidente della Repubblica.

