16 22 – Nordio | Al Csm sistema para-mafioso È bufera – Conti annuncia Bocelli e rivendica Pucci – Biathlon Vittozzi primo oro olimpico

Il ministro Nordio ha definito il sistema del Consiglio superiore della magistratura (Csm) “para-mafioso” a causa delle recenti indagini che hanno portato all’arresto di alcuni funzionari giudiziari. La sua affermazione ha scatenato forti reazioni politiche, con la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha subito criticato il commento, definendolo “inaccettabile” e sottolineando che i magistrati non devono essere confusi con i criminali. Nel frattempo, il pubblico si è concentrato anche su altri eventi, come la presentazione di un nuovo album di Bocelli e la conquista di un oro olimpico nel

Nordio: “Al Csm sistema para-mafioso”. Bufera sul ministro della Giustizia. Elly Schlein: “Inaccettabile assimilare i magistrati ai mafiosi”. Conte: “Fermiamoli”. Carlo Conti annuncia Bocelli sul palco di Sanremo e rivendica sul comico Pucci: “Una scelta autonoma”. Lisa Vittozzi è la prima medaglia d’oro olimpica per l’Italia nel biathlon. Il suo trionfo alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina è un traguardo storico per lo sport azzurro. Questo articolo 1622 – Nordio: “Al Csm sistema para-mafioso”. È bufera – Conti annuncia Bocelli e rivendica Pucci – Biathlon, Vittozzi primo oro olimpico proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 16/22 – Nordio: “Al Csm sistema para-mafioso”. È bufera – Conti annuncia Bocelli e rivendica Pucci – Biathlon, Vittozzi primo oro olimpico Nordio: “Al Csm sistema para-mafioso”. Bufera sul ministro della Giustizia Carlo Nordio ha definito il sistema del Consiglio Superiore della Magistratura “para-mafioso” a causa di una sua opinione espressa durante un’intervista a Il Mattino. Referendum, bufera su Nordio: “Sorteggio eliminerà sistema para-mafioso del Csm”. Opposizioni insorgono Il ministro della Giustizia Nordio ha criticato duramente il sistema di elezione del Csm, definendolo “para mafioso”, e ha sostenuto che il sorteggio potrebbe eliminarlo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum giustizia, il ministro Carlo Nordio a Piacenza; Nordio: 'Da Csm espressioni contorte su Gratteri, credibilità minima'; Tempesta sul referendum dopo le parole di Gratteri: interviene anche il Csm; Referendum, Nordio ancora contro i giudici: Ora test psico-attitudinali. Nordio attacca il Csm: “Sistema para-mafioso”.Anm: offende le vittime x.com La segretaria del pd Elly Schlein a Bari a sostegno del No alla riforma della giustizia del governo. E attacca il ministro Nordio per aver definito il sistema delle correnti della magistratura para-mafioso facebook