Lo sci sulla spiaggia innevata di Rimini il video che spopola su TikTok

Da ilrestodelcarlino.it 8 gen 2026

Un video che mostra lo sci sulla spiaggia innevata di Rimini sta attirando molta attenzione su TikTok. Le immagini, condivise da Alessandro Casadei, hanno trasformato temporaneamente la Riviera romagnola in una meta montana. Questa curiosa scena ha suscitato interesse online, dimostrando come il territorio possa offrire sorprese inaspettate anche in contesti insoliti. Leggi la notizia per scoprire i dettagli di questa originale esperienza.

Il simpatico filmato di Alessandro Casadei Tante le immagini girate su Internet che hanno trasformato la Riviera romagnola in meta montana per un giorno - Leggi la notizia . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

