Lo sci sulla spiaggia innevata di Rimini il video che spopola su TikTok

Un video che mostra lo sci sulla spiaggia innevata di Rimini sta attirando molta attenzione su TikTok. Le immagini, condivise da Alessandro Casadei, hanno trasformato temporaneamente la Riviera romagnola in una meta montana. Questa curiosa scena ha suscitato interesse online, dimostrando come il territorio possa offrire sorprese inaspettate anche in contesti insoliti. Leggi la notizia per scoprire i dettagli di questa originale esperienza.

Aperitivo sulla spiaggia ma con gli sci ai piedi per festeggiare il Natale - E’ lo stabilimento balneare riccionese gestito da Claudio Angelini, amante della vela, del trekking e ... ilrestodelcarlino.it

TUFFO DELLA BEFANA Nonostante il freddo intenso non sono mancati i temerari che si sono gettati in acqua nella spiaggia innevata, sindaco compreso facebook

