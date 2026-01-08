Lo sci sulla spiaggia innevata di Rimini il video che spopola su TikTok
Un video che mostra lo sci sulla spiaggia innevata di Rimini sta attirando molta attenzione su TikTok. Le immagini, condivise da Alessandro Casadei, hanno trasformato temporaneamente la Riviera romagnola in una meta montana. Questa curiosa scena ha suscitato interesse online, dimostrando come il territorio possa offrire sorprese inaspettate anche in contesti insoliti. Leggi la notizia per scoprire i dettagli di questa originale esperienza.
Il simpatico filmato di Alessandro Casadei Tante le immagini girate su Internet che hanno trasformato la Riviera romagnola in meta montana per un giorno - Leggi la notizia . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Lo sci sulla spiaggia innevata di Alessandro Casadei. Il video
Leggi anche: In Russia la Gen Z ha scoperto il modo peggiore per dimagrire, con un farmaco pericolosissimo che spopola su TikTok
Dalla spiaggia alle piste. Quante sciate sul litorale e delfini sotto i fiocchi - La nevicata ha regalato immagini mai viste: sport improvvisati sul bagnasciuga e animali marini incuriositi dal paesaggio invernale. msn.com
Aperitivo sulla spiaggia ma con gli sci ai piedi per festeggiare il Natale - E’ lo stabilimento balneare riccionese gestito da Claudio Angelini, amante della vela, del trekking e ... ilrestodelcarlino.it
TUFFO DELLA BEFANA Nonostante il freddo intenso non sono mancati i temerari che si sono gettati in acqua nella spiaggia innevata, sindaco compreso facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.