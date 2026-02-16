10 must have per un outfit impeccabile anche in montagna

In questo inverno 2026 il centro dell’attenzione è sulla montagna, sull’abbigliamento e soprattutto sul mondo degli sport invernali. La causa? Ovviamente le Olimpiadi di Milano Cortina 2026! Gli appassionati di sci e snowboard seguiranno le gare ma anche le tendenze moda in fatto di look sulla neve, per competere, almeno in fatto di stile. La montagna non è più solo un posto dove ci si mette un piumino oversize e si spera di non congelare. Nel 2026 la moda da neve è un mix tra performance tecnica e stile: dai total look o tute super fitted ai dettagli che sembrano pensati per un red carpet innevato. 🔗 Leggi su Amica.it

L'inverno porta con sé la voglia di eleganza senza rinunciare alla praticità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il gilet è il capo chiave per creare un look di tendenza: 10 modelli must have e gli abbinamenti più cool; Stile equestre: i capi e gli accessori più cool da comprare online per seguire la tendenza del 2026; La gonna a matita è tornata tra le tendenze classy dell'anno. E queste 10 declinazioni dimostrano come sia facile abbinarla (e indossarla) nella vita di tutti i giorni; 10 pantaloni che (secondo le sfilate) indosseremo nella primavera estate 2026.

10 must have da mettere subito nella borsa della palestraGennaio non ti temo. In quante si stanno ripetendo questa frase come se fosse un mantra? La verità è che il primo mese dell’anno un po’ di ansia ce la mette eccome. Perché ci chiede di essere attive e ... donnamoderna.com

Black Friday: 10 must have sui quali investireUna borsa evergreen, quel paio di scarpe che sognate da mesi oppure l'accessorio originale sul quale non vi siete ancora decisi a investire. Il Black Friday - qui vi spieghiamo bene come funziona - è ... grazia.it

Nuovi must-have in stampa serpente! - facebook.com facebook