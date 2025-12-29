L'inverno porta con sé la voglia di eleganza senza rinunciare alla praticità. La mantella si propone come un elemento versatile, capace di arricchire ogni look con sobria raffinatezza. In questa stagione, esploreremo dieci modelli di mantelle, perfetti per affrontare i mesi più freddi con stile discreto e funzionale, adattandosi a diverse occasioni e esigenze quotidiane.

Con l’arrivo dell’inverno il guardaroba si trasforma alla ricerca di capi che siano in grado di unire stile, comfort e versatilità. Tra cappotti oversize, maglioni caldi e accessori chic, emerge un protagonista indiscusso della stagione: la mantella. Questo capo, da sempre simbolo di eleganza senza tempo, è in grado di trasformare qualsiasi outfit rendendolo raffinato e poetico, ma soprattutto aggiungendo movimento e leggerezza anche ai look più minimal. La mantella non è solo un alleato contro il freddo, ma un vero e proprio statement di stile, capace di conferire personalità a chi la indossa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’outfit elegante e poetico si fa con un solo capo: la mantella. 10 modelli che vedremo ovunque questo inverno

Leggi anche: Sfera e basta. La tendenza orecchini tondi che vedremo ovunque questo inverno

Leggi anche: Cinque colori di capelli che vedremo ovunque questo inverno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Look urbano elegante e femminile: dolcevita rosa cipria luminoso, cappotto coordinato portato sulle spalle e pantaloni neri a palazzo dal taglio fluido. Il tocco fashion è dato dal cappello Liu Jo, che completa l’outfit con carattere e raffinatezza. - facebook.com facebook