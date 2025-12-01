I cona dell’outerwear funzionale, la giacca anorak supera la sua vocazione sportiva e si reinventa come capospalla cool della stagione. Un ritorno silenzioso ma deciso, che trova spazio anche negli outfit più femminili, dove la tecnica incontra l’eleganza senza forzature. Ecco cinque look di tendenza a cui ispirarsi. Cargo e tacchi La combinazione più contemporanea, pantaloni utilitaristici e pumps affilate. Il look perfetto per un aperitivo sotto la pioggia: l’anorak diventa il pezzo imprevedibile che rende interessante il solito outfit da uscita serale. A prova di trendsetter. Leggi anche › Tecnicamente chic. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’icona outdoor riscrive le regole di stile: 5 outfit perfetti per indossare la giacca anorak anche in città